Александр Ширвиндт не уступил дорогу и попал в ДТП

11.08.2020
Как говорится в сообщении, актер, режиссер и художественный руководитель Театра сатиры ехал на своем автомобиле Mitsubishi L200 у перекрестка улиц Ленина и Совхозной и проигнорировал дорожный знак, предупреждающий о необходимости уступить дорогу.
В результате автомобиль Ширвиндта столкнулся с Renault Sandero, пассажирка которого получила травмы рук. Женщину госпитализировали, артист при этом не пострадал.
По словам Ширвиндта, произошло «обычное дело автомобилистов».«Я жив, здоров. Сцепились две машины на перекрестке», – пояснил он в беседе с ТАСС.
В пресс-службе УМВД России по Новгородской области устанавливаются все обстоятельства ДТП. Следователи выясняют, кто стал виновником аварии.