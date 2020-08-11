Александр Ширвиндт не уступил дорогу и попал в ДТП

Инцидент произошел в городе Валдай Новгородской области, сообщает информационно-туристический портал «Валдай».

Как говорится в сообщении, актер, режиссер и художественный руководитель Театра сатиры ехал на своем автомобиле Mitsubishi L200 у перекрестка улиц Ленина и Совхозной и проигнорировал дорожный знак, предупреждающий о необходимости уступить дорогу.

В результате автомобиль Ширвиндта столкнулся с Renault Sandero, пассажирка которого получила травмы рук. Женщину госпитализировали, артист при этом не пострадал.

По словам Ширвиндта, произошло «обычное дело автомобилистов».«Я жив, здоров. Сцепились две машины на перекрестке», – пояснил он в беседе с ТАСС.

В пресс-службе УМВД России по Новгородской области устанавливаются все обстоятельства ДТП. Следователи выясняют, кто стал виновником аварии.