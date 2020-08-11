Театр «Современник» провел режиссерско-драматургическую лабораторию «Семь»

Проект стал первым после карантина, сообщили в пресс-службе театра.

Режиссерско-драматургическая лаборатория была посвящена семерым основателям «Современника», судьбы которых послужили вдохновением для этого проекта.

Олег Ефремов, Олег Табаков, Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Лилия Толмачева, Виктор Сергачев и Игорь Кваша почти 65 лет назад, еще юные воспитанники Школы-студии МХАТ, создали новый театр – свободный от академизма, рассказывающий о проблемах современного человека на понятном ему языке, отметили в пресс-службе.

В основе лаборатории – попытка по-новому осмыслить наследие, традиции и художественный опыт «Современника». Авторы хотели понять, что значит «Современник» сегодня, в контексте изменяющейся социальной, культурной и общечеловеческой реальности.

В рамках лаборатории прошла серия встреч со специалистами из разных областей науки и искусства, среди которых были профессор Историко-архивного института и Школы-студии МХАТ Андрей Юрганов, завкафедрой истории зарубежного театра РАТИ-ГИТИС Алексей Бартошевич, историк искусства Глеб Наприенко, руководитель Школы документального кино и театра Марина Разбежкина, директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак, главный редактор журнала "Знамя" Сергей Чупринин.

Участники лаборатории также прошли серию драматургических мастер-классов, освоив азы драматургического мастерства, работу с фактами и документами, речевыми характеристиками персонажей и повесткой современной драматургии.