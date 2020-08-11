Тридцатилетие дипотношений между Кореей и РФ отметит проект «Дни культуры без преград»

К событию приурочена программа онлайн-проекта «Росконцерта», сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Проект «Дни культуры без преград» проходит с 11 по 14 августа.

«Этот год очень важен для развития сотрудничества между Республикой Корея и Россией. Был запланирован ряд крупных культурных мероприятий в обеих странах, однако из-за ситуации с коронавирусом празднование юбилейной даты переходит в онлайн-формат. В рамках обменного проекта «Дни культуры без преград» и Россия, и Республика Корея готовят особенную, расширенную программу, включающую трансляции сразу восьми концертов и спектаклей, которые будут показаны на популярных национальных интернет-платформах», – сказал гендиректор «Росконцерта» Андрей Малышев.

В рамках проекта портал «Культура.РФ» будет ежедневно в 15:00 транслировать концерты и спектакли ведущих музыкальных и хореографических коллективов Республики Корея. Корейская национальная труппа современного танца покажет проект BlackBeyond, исследующий влияние технического прогресса на искусство (11 августа), Корейский национальный балет – спектакль-посвящение известной корейской поэтессе Хо Нансорхон (12 августа), Корейский симфонический оркестр исполнит программу «Русская ночь: Прокофьев и Рахманинов» (13 августа), а Национальный оркестр Кореи – номера из своего золотого фонда (14 августа). Показы пройдут в разделе «Трансляции».

В Республике Корея покажут концерты Московского академического театра танца «Гжель», Академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, Московского камерного ансамбля «Солисты Москвы», спектакль «Реверс» Московского театра мюзикла. Видео российской стороны будут размещаться на портале https://tv.naver.com.