Михаила Ефремова забрали из здания суда с подозрением на инсульт

За фигурантом уголовного дела о смертельном ДТП приехала скорая, сообщают СМИ.

Ранее сотрудники ФСИН доставили актера в Пресненский суд Москвы, где его собирались допросить по уголовному делу о ДТП с его участием. Актер не отвечал на вопросы журналистов, молча пройдя от машины ФСИН в здание суда с помощью приставов, которые вели его за руки.

Четвертое заседание суда было назначено на 11 августа, 14.00. В ходе заседания обвинение планировало закончить представление доказательств вины актера. После этого должен был пройти допрос одного или двух свидетелей, затем свои доказательства могла представить защита.

8 июня автомобиль под управлением Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем, в котором находился житель Рязани Сергей Захаров. Старший сын погибшего подготовил к Ефремову иск на сумму 6,5 млн рублей.