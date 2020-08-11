Шипенко будет снимать белый нуар о последних днях Есенина в зимнем Петербурге

Создатели надеются собрать в прокате свыше 350 миллионов, следует из презентации ленты.

Фильм «Декабрь» режиссера Клима Шипенко расскажет о последних днях жизни поэта Сергея Есенина. У Фонда кино создатели планируют попросить 100 миллионов рублей на условиях невозвратности, говорят данные презентации на питчинге проектов кинокомпаний – лидеров отечественного кинопроизводства.

«Я хочу, чтобы фильм работал, с одной стороны, как погружение в сознание, с другой – это будет абсолютно зрительский триллер», – пояснил Шипенко. По его словам, в рамках фильма планируется много «аттракционов». Авторы хотят создать эстетику белого нуара, используя визуальные эффекты метели и зимнего Питера, рассказал режиссер.

Актер на роль Есенина пока не выбран, в роли Айседоры Дункан Шипенко хотел бы видеть зарубежную актрису, в частности Лив Тайлер. Общий бюджет фильма составит 250 миллионов.