В Казани пройдет фестиваль уличного кино

Мероприятие состоится в парке им. Горького с 11 по 16 августа, сообщает Татар-информ.

В ходе фестиваля жители столицы Татарстана смогут бесплатно посмотреть короткометражные фильмы. В программу смотра вошли лучше российские короткометражки, которые ежегодно отбираются из более чем 1000 заявок, сообщает пресс-служба фестиваля уличного кино.

Всего в афише десять короткометражных фильмов. Среди них такие, как Ecolove Дмитрия Григорьева, «Трудности перехода» Алены Корчагиной, «Большая восьмерка» Ивана Соснина и другие.

Фестиваль состоится на 700 площадках по всей России. В каждом городе жители смогут про голосовать за понравившийся фильм с помощью фонариков и вспышек смартфонов.