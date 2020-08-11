Видео отреставрируют к дню гибели музыканта, отметили в пресс-службе Первого телеканала.

Зрители увидят практически неизвестный концерт, профессиональную видеозапись которого многие считали утраченной, цитирует пресс-служба главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюту. Однако экспертам все же удалось найти её.

«К сoжалению, oна не лучшегo качества, пoэтoму мы сейчас занимаемся реставрацией кoнцерта и к 15 августа пoстараемся успеть вoсстанoвить егo, наскoлькo этo вoзмoжнo в стoль сжатые срoки», – пояснил Аксюта.

Концерт группы «Кино» прошел на сцене «Лужников» 24 июня 1990 года. 15 августа Цой погиб в автокатастрофе, возвращаясь с рыбалки на отдыхе в Латвийской ССР.