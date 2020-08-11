На фестиваль Тихоокеанской России пригласят Харуки Мураками

Мероприятие пройдет во Владивостоке 24-26 сентября, сообщили в оргкомитете фестиваля.

Пока что организаторы рассматривают как основные локации Адмиральский сквер и площадку перед театром Горького, где можно обеспечить социальную дистанцию между гостями. В случае, если к тому времени ситуация улучшится, к местам проведения смотра будут добавлены и закрытые площадки, но часть фестиваля в любом случае состоится под открытым небом, сообщили в оргкомитете.

Основная идея смотра в этом году – определение историко-культурного кода Дальнего Востока. Особое внимание участников будет уделено творчеству путешественника, исследователя, писателя Владимира Арсеньева. В этом году отмечается 150-летие со дня его рождения.

Если будет возобновлено авиасообщение с Японией, на смотр пригласят Харуки Мураками и Рю Мураками. В рамках мероприятия будут проведены выездные мероприятия в Приморье, а также отдельный «литературный проезд» по муниципалитетам края.