В Москве отреставрируют дачу Пастернака

Задание на проект выдало Мосгорнаследие по заказу Государственного литературного музея, сообщили в ведомстве.

Деревянная дача, являющаяся объектом культурного наследия федерального значения, находится в подмосковном поселке писателей Переделкино. Борис Пастернак переехал в дом номер три по улице Павленко в 1939 году, до этого дача принадлежала писателю Александру Малышкину и несколько лет пустовала, отмечается в сообщении.

«Гости сравнивали большой светлый дом и с башнями замка, и с кораблем. Чтобы сохранить этот дух, для грядущей реставрации необходимо разработать качественный проект и четкий план работ», – отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В настоящее время хранительницей дома-музея является доктор филологических наук Елена Пастернак, внучка писателя. В ближайшее время здание будет отреставрировано и приспособлено к современному использованию.