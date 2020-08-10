Театр «Геликон-опера» откроется премьерой оперы «Каменный гость»

Спектакль Александра Даргомыжского будет представлен 8 сентября, сообщила пресс-служба театра.

Сбор труппы московского театра состоится 17 августа. На встрече руководство расскажет о планах на сезон, а также условиях работы театра с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Вместо традиционного конкурса кулинарных талантов «Гели-Food» в театре пройдет состязание на лучшее средство индивидуальной защиты «Гели-Health», победителей которого наградят призами, отметили в пресс-службе.

Мэрия Москвы разрешила театрам, кинотеатрам и концертным залам с количеством посадочных мест не более 3 тысяч вернуться к работе с 1 августа с условием заполняемости не более чем наполовину. По опубликованным рекомендациям Роспотребнадзора, театры должны исключить из репертуаров спектакли с хоровыми и массовыми сценами, артисты и музыканты должны соблюдать расстояние от 1,5 до 4 метров.