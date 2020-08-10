Башмет рассказал на фестивале в Клину, как влюбился в классику благодаря Чайковскому

Дирижер впервые возглавил художественное руководство смотра, передает телеканал «Россия – Культура».

Международный фестиваль Чайковского проходил на территории музея-заповедника П. И. Чайковского. В импровизированный зрительный зал на открытой площадке вошло 600 человек с учетом социальной дистанции.

На финальном концерте выступил пианист Денис Мацуев, исполнивший с симфоническим оркестром «Новая Россия» Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Оркестром управлял при этом Юрий Башмет.

По словам Башмета, именно здесь, в Клину, Чайковский провел свои последние годы жизни, много работая. «Я в свое время влюбился к в классику благодаря Чайковскому — услышал на уроке музыки его Шестую симфонию и понял, что есть кто-то круче, чем The Beatles», — рассказал дирижер.