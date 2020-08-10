«Мелодия» отметила 85-летие Гии Канчели изданием его симфонических опусов

Произведения доступны на площадках Apple Music и YouTube с 10 августа, сообщили в пресс-службе компании.

Выдающийся грузинский композитор стал известен миллионам слушателей благодаря своей музыке к фильмам Георгия Данелии, а также спектаклям Роберта Стуруа. В издании использованы аннотации композитора Альфреда Шнитке, а также музыковеда Гиви Орджоникидзе, которые были написаны специально для выпуска грампластинок «Мелодии».

Имя Гии Канчели у многих ассоциируется с такими лентами, как «Мимино», «Не горюй!», «Кин-дза-дза», «Ханума» и «Кавказский меловой круг», отмечается в сообщении. Однако композитор более полувека работал в академическом жанре, где в период с 1967 по 1986 год создал семь симфоний.

Произведения Канчели стали уникальным явлением в советской музыке конца XX столетия, однако в архиве «Мелодии» сохранились записи только четырех симфоний, отметили в пресс-службе. Запись первой симфонии оказалась утеряна, вторую и седьмую в «Мелодии» не записывали.