Начались продажи билетов на первые спектакли XXVII Пушкинского театрального фестиваля

Фестиваль пройдет с 20 по 28 сентября, сообщили Псковской ленте новостей в пресс-службе ТКД.

На официальном сайте фестиваля опубликована программа спектаклей, лекций и творческих встреч, которые состоятся в рамках мероприятия.

В частности, Театр кукол Республики Карелия привезет в Псков спектакль «О рыбаке и рыбке» в постановке Яны Туминой. Спектакль будет показан в рамках фестиваля 21 сентября дважды, в 15:00 и 20:00.

Продажи билетов на спектакли будут начинаться постепенно. Билеты на следующий спектакль будут доступны уже в ближайшие дни, говорится в сообщении.

При проведении всех мероприятий программы фестиваля будут соблюдаться нормы санитарной безопасности, указывают организаторы. Количество мест в залах будет сокращено, поэтому рекомендуется следить за поступлениями билетов в продажу, чтобы не упустить заинтересовавшие спектакли. Кроме того, до 1 сентября билеты на все постановки можно будет купить в кассе театра со скидкой 20%, отметили в театре.