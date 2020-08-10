Фестиваль «Калининград Сити Джаз – 2020» перенесли на год

Об этом пишет «Клопс» по сведениям пресс-атташе мероприятия Оксаны Акмаевой.

Как рассказал президент фестиваля Владимир Кацман, праздник решили провести в следующем году, чтобы обеспечить безопасность участников в связи с негативной ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции. По его словам, это даст возможность «услышать и увидеть музыкантов из Европы, Америки и России».

Купленные в этом году абонементы останутся действительными и в 2021 году. Тем, кто хочет сдать свои билеты, нужно обратиться к операторам, уточнили в оргкомитете.

Ранее планировалось, что фестиваль «Калининград Сити Джаз» состоится с 28 по 30 августа на острове Канта, где музыканты будут выступать на трех сценах.