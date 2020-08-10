Путин поздравил актера Вениамина Смехова с 80-летним юбилеем

Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля в понедельник.

В своем обращении президент РФ поздравил Смехова с 80-летием, отметив многогранный творческий путь актера.

«Своим щедрым, самобытным талантом вы покорили сердца зрителей разных поколений, состоялись как востребованный артист, режиссер и сценарист, реализовали свое дарование на литературном поприще. Такой многогранный творческий путь достоин глубокого уважения, служит примером высочайшего профессионализма и мастерства, верности своему призванию», – говорится в поздравительной телеграмме.

Вениамин Смехов родился в Москве10 августа 1940 года. В 1961 году получил диплом Театрального училища им. Б. В. Щукина (сегодня Театральный институт им. Бориса Щукина) при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. Окончил курс Владимира Этуша.

Самую большую популярность Смехову принеси его роли в кино. Дебютной для актера стала роль барона Краузе в кинодраме Евгения Карелова «Служили два товарища» (1968), однако настоящую известность он получил благодаря роли Атоса в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д`Артаньян и три мушкетера» (1978).