На Кипре начался фестиваль анимационного кино с участием российских мультфильмов

Смотр продлится до 12 августа, сообщает сайт мероприятия.

Фестиваль под названием Countryside Animafest Cyprus – Views of the World стартовал в воскресенье в горной деревне Саламиу, расположенной на юго-западе Кипра. В конкурсную программу смотра вошло 55 короткометражных фильмов, в том числе мультфильмы авторов из России.

В день открытия фестиваля было представлено 25 киноработ, в том числе фильмы нескольких аниматоров из России и российских соотечественников за рубежом. В их число попали «Соседи» Валентины Архиповой и «Девочка-птичка» Екатерины Невоструевой, созданные екатеринбургской студией Ural Cinema, а также The Swamp Веры Вьюгиной от Всероссийского госуниверситета кинематографии имени С. А. Герасимова. Кроме того, был показан Wolfrid's Wish Анны Рыжковой, созданный в Колледже Шеридан канадской провинции Онтарио.

В рамках международного конкурса зрители увидели картину Alphabets Heaven – Comte российского аниматора Натальи Рысс, сейчас живущей в Израиле.

Из-за пандемии кинофорум проходит без выставок, мастер-классов и гостей из-за рубежа.