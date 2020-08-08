На север Красноярского края отправится экспедиция для изучения обрядовых танцев долган

Поход организован Таймырским домом народного творчества, сообщает ТАСС.

Этнографическая экспедиция будет изучать уникальный тюркский народ северной Сибири – долган. Она состоится в текущем году в Красноярском крае, говорится в сообщении.

Организатором экспедиции станет Таймырский дом народного творчества, в центре внимания экспертов которого будут элементы традиционно-бытовой культуры, в том числе обрядовые танцы, сообщила ТАСС директор дома творчества Галина Попова.

Целью экспедиции будет заполярный поселок Хатанга – один из самых северных населенных пунктов России, а также крупный административный центр Таймыра. Оттуда эксперты направятся в село Волочанка, бывшее первым русским зимовьем в конце 17 века, сейчас входящее в состав городского поселения Дудинка. Общая часть долган, которые проживают в этих местах, не достигает сегодня и 8 тыс. человек.

«Нас интересуют обрядовые танцы. У долган это круговой танец, посвященный солнцу, у нганасан - медвежий, у эвенков - тоже поклонение солнцу. Наш специалист в июне уже побывала в районе Хантайского озера, собирала материал об эвенках, сейчас вот поездка в Хатангу, затем в Волочанку», – рассказала Попова.