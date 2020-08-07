Приморский театр им. Горького откроется после пандемии спектаклем «Сны о войне»

Первый спектакль будет представлен в театре 28 августа, передает ТАСС.

Премьеру постановки «Сны о войне» планировалось изначально приурочить к 75-летию Победы, однако из-за пандемии она была отложена. Как рассказал худрук театра Ефим Звеняцкий, в театре рассчитывают дать премьеру 28 августа.

Сейчас постановка репетируется заново, отметил он. Благодаря субсидиям от правительства Приморского края театру удалось вернуть деньги за проданные билеты на отмененные спектакли и выплатить заработную плату сотрудникам, подчеркнул Звеняцкий. Кроме того, из-за ограничений были отменены гастроли в Санкт-Петербург и Минск.

Вместе со «Снами о войне» в театре идут репетиции спектакля по роману Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», который официально откроет театральный сезон. Кроме того, зрители увидят биографическую постановку «Юл Бриннер» о знаменитом голливудском актере и земляке приморцев, рассказал худрук театра.