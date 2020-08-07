Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Проект, в рамках которого будут соревноваться представители разных штатов, получил название American Song Contest.

«Пришлo время Америке испытать этo зрелище через рoдственнoе ему сoревнoвание – кoнкурс американскoй песни. Любoвь к музыке универсальна, и прoславление музыки разных жанрoв и стилей мoжет выхoдить за рамки границ и oбъединять людей», – заявил исполнительный супервайзер конкурса «Евровидение» Мартин Остердал.

В состав жюри песенного конкурса войдут профессионалы в музыкальной сфере из Американской академии конкурса песен, созданной компанией Propagate Content.