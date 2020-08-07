Швейцарского арт-дилера подозревают в неуплате налогов на в £276 млн

Раскрыть соответствующие документы постановил Федеральный уголовный суд Швейцарии, пишет The Art Newspaper Russia .

Документы могут поставить под сомнение факт, что арт-дилер Ив Бувье полностью декларировал свои доходы от продажи предметов искусства коллекционеру Дмитрию Рыболовлеву. Как следует из сообщения суда, общий объем сделок с участием арт-дилера составил приблизительно 2 млрд швейцарских франков (£1,7 млрд).

Документы были изъяты еще в 2017 году, но Бувье и его адвокаты настаивали, что они защищены адвокатской тайной. Однако 3 августа Федеральный уголовный суд Швейцарии постановил открыть некоторые из документов.

Расследование в отношении Бувье и двух его офшорных компаний федеральные налоговые органы начали в марте 2017 года в связи с подозрением, что арт-дилер не декларировал часть своих доходов. Центральным для спора является вопрос о месте заключения сделок — в Швейцарии или в Сингапуре. По мнению налоговой службы, арт-дилер действовал из своей родной Женевы, поэтому должен был платить швейцарские налоги.