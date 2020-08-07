Большой театр откроется для зрителей оперой «Дон Карлос» с Анной Нетребко

Открытие ГАБТа состоится 6 сентября, сообщили в пресс-службе театра.

Опера откроет 245-й сезон. Анна Нетребко исполнит в произведении Джузеппе Верди одну из главных партий, говорится в сообщении. Из-за ситуации с пандемией коронавируса Большой театр отказался от традиционного сбора труппы.

Как говорится в сообщении, 6, 8, 10 сентября на Исторической сцене будет показан спектакль «Дон Карлос». В главных партиях выступят Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов.

Первый балетный спектакль в Москве пройдет 12 сентября, им станет «Дон Кихот» Людовика Минкуса в хореографии Алексея Фадеечева. Для медиков показ будет благотворительным, отмечается в сообщении. Продажа билетов начнется с 15 августа.