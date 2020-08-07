Археологи начали реставрацию 300-летнего ледника из дворца Меншикова

Работу ведут сотрудники СПбГУ, сообщила пресс-служба университета.

Специалисты лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия им. Лебедева СПбГУ нашли во дворце деревянный ледник петровского времени. Как рассказала заведующая лабораторией Елена Михайлова, это уникальный предмет быта, в котором хранились все продукты, которые ели Петр Великий и его приближенные.

«Весной туда складывали глыбы льда с Невы в форме параллелепипедов и накрывали досками или соломой. За лето они таяли, а вода стекала в специальный люк и уходила в землю», – рассказала эксперт.

Археологи нашли лишь один из венцов ледника, его элементы за столетия стали мягкими, как пластилин. Для реставрации его требуется разобрать, не трогая руками, поэтому все его элементы поместили на особую синтетическую поверхность, а затем погрузили в специально изготовленные ванны с добавлением антисептика.

Теперь экспертам предстоит создать специальные ванны с регулируемым подогревом для выдерживания древесины в консервирующем составе. После этого ледник построят заново из бревен и досок.