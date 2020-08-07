Объявлена программа Дальневосточного фестиваля «Мариинский» во Владивостоке

Смотр пройдет с 14 августа по 6 сентября 2020 года, сообщила пресс-служба театра.

В этот период на Приморской сцене Мариинского театра пройдет V Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» (Владивосток). Его откроет премьера балета «Тысяча и одна ночь» на музыку Фикрета Амирова, который для Приморской сцены Мариинского театра поставил главный балетмейстер труппы Эльдар Алиев. Спектакли пройдут 14, 15, 16 августа и 3 сентября.

Еще одна фестивальная премьера — опера Верди «Дон Карлос» по драме Шиллера (29 августа), в которой примет участие всемирно известный бас, солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков. Он исполнит одну из своих коронных партий — Филиппа II. Для певца это первый визит на Приморскую сцену. Во Владивостоке представят четырехактный спектакль в благородных, сумрачных тонах, воссоздающих дух Испании XVI века, поставленный итальянской командой под руководством Джорджо Барберио Корсетти. Дирижировать премьерой будет Валерий Гергиев.

В концертной версии во Владивостоке впервые прозвучат сочинения, которые труппа недавно добавила или восстановила в репертуаре. Среди них мощный, пропитанный мистицизмом «Огненный ангел» Прокофьева, возобновленный после восьмилетнего перерыва с новым составом вокалистов, «Сельская честь» Масканьи — один из наиболее значительных образцов веризма, — и подготовленный за время самоизоляции добродушный шедевр Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» (III акт). Все три вечера пройдут под управлением Валерия Гергиева, а в главных партиях можно будет услышать ведущих солистов петербургской труппы.

Звездный десант ожидается и в репертуарных спектаклях Приморской сцены. Мужской ансамбль в «Царской невесте» Римского-Корсакова составят Алексей Марков, Сергей Скороходов и Михаил Петренко. В одной из своих коронных партий – Риголетто – в одноименной опере Верди выйдет Владислав Сулимский, недавно открывавший в этом спектакле Историческую сцену Мариинского театра. Другое вердиевское сочинение и одна из самых популярных его опер — масштабная «Аида» — соберет на сцене лучшие силы труппы: Амнерис — Екатерина Семенчук, Амонасро — Роман Бурденко, Рамфис — Евгений Никитин, Царь Египта — Михаил Петренко. Титульную партию исполнит солистка Мариинского театра и Приморской сцены Елена Стихина.

В балетных спектаклях Приморской сцены примут участие не менее именитые артисты. Премьер театра и любимец публики по всему миру Кимин Ким и победительница проекта «Большой балет» телеканала «Россия – Культура» (2016) Рената Шакирова станцуют в «Дон Кихоте», а премьер Мариинского театра и приглашенный солист Баварского государственного балета Владимир Шкляров в партнерстве с молодой яркой балериной Марией Хоревой выйдут в «Спящей красавице». Партию феи Сирени в этом спектакле исполнит прима-балерина петербургской труппы Екатерина Кондаурова. Поклонников искусства танца также ждет встреча с новыми названиями — в течение двух вечеров зрители смогут познакомиться с работами хореографов, чьи имена вписаны в историю нового танцевального века, и с недавними премьерами молодых постановщиков. В программе: полный увлекательных комбинаций и изощренных композиционных построений «Concerto DSCH» Алексея Ратманского и «Соло» европейского мэтра Ханса ван Манена, а также номер Ильи Живого «A flashback», созданный для гала-вечера в лондонском театре «Колизей», и «Глина» Владимира Варнавы — одна из первых работ хореографа для Мариинской труппы. Среди премьер 2020 года: «Русские тупики II» Максима Петрова на музыку Настасьи Хрущевой, показанные на «Творческой мастерской молодых хореографов» Мариинского театра и вошедшие в репертуар по ее результатам, и «Пионерская сюита» Александра Сергеева — оригинальная зарисовка на музыку Шостаковича, поставленная на Марию Хореву и Владимира Шклярова для нового сезона проекта «Большой балет» и недавно с большим успехом впервые представленная на Исторической сцене.

В заключение фестиваля, 5 и 6 сентября, будет показана «Война и мир» Прокофьева под управлением главного дирижера Приморской сцены Павла Смелкова — последняя весенняя премьера сезона 2019/20. Грандиозная опера объединит силы двух трупп — петербургской и владивостокской — и станет эффектным завершением масштабного музыкального праздника длиной в три недели.