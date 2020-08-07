Минкультуры и Роспотребнадзор размышляют над критерием массовости театральных сцен

Об этом министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

По ее словам, Минкультуры совместно с Роспотребнадзором работает над уточнением рекомендаций по возобновлению работы театров. Итоги будут известны в 20-х числах августа, пояснила она.

В том числе ведомства определят критерии массовости сцен для музыкальных театров, отметила Любимова.

«Это принцип рассадки, как будет выглядеть драматический театр, театр оперы и балета, который предполагает невероятное количество людей, участвующих в постановке, это и симфонические оркестры, и большая труппа», – сказала Любимова.

Министр отметила, что вопросы о возобновлении работы культурных учреждений постоянно прорабатываются ведомством вместе с профессиональным сообществом и с Роспотребнадзором. «Нам надо создать те меры, которые позволят существовать нашим учреждениям культуры», – подчеркнула Любимова.