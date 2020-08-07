Кассовые сборы российских кинотеатров за прошедшую неделю составили более 54 млн рублей

В период с 23 по 29 июля сборы составили 10,3 млн руб, свидетельствуют данные ЕАИС.

При этом доля возобновивших кинопоказ кинотеатров за минувшую неделю выросла с 10 до 26%. Сеансы в кинозалах классического формата провели 524 кинотеатра, что на 328 учреждений больше, чем на предыдущей неделе.

Сеансы показывали кинотеатры, расположенные в 328 населенных пунктах 29 регионов страны, говорится в сообщении Фонда кино.

После снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса 1 августа кинотеатры в Москве смогли вернуться к работе. Показы также возобновлены в городах Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Новгородской областей, Коми и Удмуртии, а также Забайкальского края.