Лауреатом литературной премии «Нацбест» стал Михаил Елизаров за роман «Земля»

Церемония вручения премии впервые прошла онлайн, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

Как стало известно изданию, за роман отдали голос два члена жюри, в том числе писательница Татьяна Соломатина и лауреат прошлогоднего «Нацбеста» Андрей Рубанов. Соломатина при этом оговорилась, что отдает свой голос потому, что «за неимением прачки имеем дворника».

В свою очередь Рубанов отметил, что из списка сильных романов текст Елизарова — самый сильный. По словам одного из рецензентов книги, литературоведа Михаила Визеля, «Земля» — это масштабное осмысление «русского танатоса». Роман посвящен ожесточенному криминальному переделу прибыльного похоронного бизнеса на локальном рынке подмосковного Загорска, добавил он.

На звание «Национального бестселлера» также претендовал роман Ольги Погодиной-Кузминой «Уран», рассказывающий о создании ядерного оружия в СССР. Роман в шпионско-детективном жанре выдвинул Владимир Толстов.

В числе претендентов на премию были также Андрей Аствацатуров с романом «Не кормите и не трогайте пеликанов», Кирилл Рябов с книгой «Пес», София Синицкая с романом «Сияние «жеможаха» и Булат Ханов с «Непостоянными величинами».