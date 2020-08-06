Германия вшестеро увеличила бюджет на покупку предметов искусства

Деньги пойдут на помощь пострадавшим от пандемии художникам и учреждениям, пишет The Art Newspaper Russia .

В рамках программы немецкое правительство планирует закупить 150 произведений, чтобы помочь художникам и галереям преодолеть экономические трудности из-за пандемии коронавируса.

Как пояснило Министерство культуры страны, покупкой произведений займется независимая комиссия, которая будет приобретать их напрямую у художников и галерей по всей Германии, а также на арт-ярмарках. Планируется, что стоимость работ не будет превышать €20 тысяч.

Ранее Федеральная ассоциация галерей и арт-дилеров Германии сообщила о больших потерях, которые понесли ее члены из-за карантина и вызванных им ограничений. По оценкам экспертов, галереи потеряли от 60 до 100% дохода.