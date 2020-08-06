Петербургский градсовет забраковал проект парка «Лукоморье» в Царском Селе

О принятом на заседании решении передает «Петербургский дневник».

Рассмотрев представленный в правительство Северной столицы проект парка сказок «Лукоморье» в Пушкине, члены совета не одобрили документацию. Эксперты сочли варианты фасадов, разработанные участвующими в проекте нидерландскими архитекторами, странными и небрежными.

Кроме того, возражения градостроителей вызвало то, что территория «Лукоморья» попадает в Буферный парк. По мнению архитекторов, это «не совсем правильно», пишет издание.

Также члены Градостроительного совета заподозрили, что именем Александра Пушкина организаторы прикрывают коммерческую выгоду, которую заказчик получит после реализации проекта. Эксперты заявили, что использовать творчество поэта в подобных целях неправильно.