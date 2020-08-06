Министр культуры РФ приняла участие в сессии форума «Таврида», сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках сессии «Киностудия-2030: взгляд из будущего на индустрию кино» Любимова ответила на вопрос о будущем бумажных билетов в кинотеатрах. По ее словам, к 2030 году их привычный дизайн изменится, уже сейчас используются, например, QR-коды.

Развиваться будет и вся киноиндустрия, однако человеческий потенциал, по словам министра, не заменит ни одна техника. «Я верю, чтo технoлoгии кинoсъемки изменятся, нo тo, чтo действительнo делает прoцесс уникальным, — этo люди, твoрчествo, — все этo oстанется. Oстанутся пoстoянные спoры режиссерoв, oператoрoв и актерoв o мнoгoчисленных дублях», — отметила глава ведомства.

Участники обсудили перспективные направления развития кино в Крыму, а также предложения по созданию кинопроизводственного и образовательного комплекса на площадке арт-кластера «Таврида».