Власти Петербурга разрешили открыть парки аттракционов и массовые мероприятия

Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Документ вносит изменения в ранее выпущенное постановление об ограничениях в связи с распространением пандемии нового коронавируса. В соответствии с документом, с 8 августа разрешается работа парковых аттракционов под открытым небом.

На территории парка сохраняется необходимость использования масок или респираторов, снимать которые можно лишь непосредственно на аттракционе. При этом посетителей и сотрудников должен разделять защитный экран, расстояние между людьми должно составлять не менее полутора метров.

С 8 августа также снимается запрет на проведение уличных спортивных, зрелищных и культурных мероприятий. При этом зрители обязаны использовать маски, а также соблюдать социальную дистанцию.