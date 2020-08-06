Кость с надписью XIII века нашли в центре Великого Новгорода

Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-служба Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ).

Редкая находка была сделана в ходе раскопок в историческом центре Великого Новгорода – на Троицком раскопе рядом с Кремлем. Археологи обнаружили кость с надписью, датированной XIII веком.

Кость имеет размеры примерно 9 на 3 см. По мнению экспертов, надпись на кириллице была процарапана на ребре крупного домашнего животного и служила биркой на ценном товарном грузе, возможно – пушнине.

На кости процарапано несколько слов, текст которых пока еще изучается членом-корреспондентом Академии наук Алексеем Гиппиус. По всей видимости, в тексте идет речь о некой торговой сделке с соболями, в те времена доставлявшимися в Древний Новгород с Полярного Урала – Югры, сказали в музее.

Археологи назвали находку Костяной грамотой по аналогии со знаменитыми новгородскими грамотами, написанными на бересте.