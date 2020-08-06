Третьяковская галерея представила видеоэкскурсию с Хабенским

Онлайн-экскурсия доступна для просмотра на портале Okko, сообщает пресс-служба галереи.

В рамках экскурсии гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и актер Константин Хабенский рассказывают зрителям о шедеврах русского авангарда.

Зрителям предоставляется возможность посмотреть свежим взглядом на отечественное искусство первой половины XX века из собрания музея. Девять историй посвящены знаковым художникам этого периода: Казимиру Малевичу, Марку Шагалу, Кузьме Петрову-Водкину, Василию Кандинскому, Михаилу Ларионову, Аристарху Лентулову, Владимиру Татлину, Илье Машкову и Александру Родченко.

В основе художественной концепции фильма — диалог о русской живописи в стилистическом обрамлении черно-белого кино. Выбранная эстетика связана с колоссальным влиянием на искусство XX века картины Малевича «Черный супрематический квадрат» (1915) — отправной точки повествования. С развитием сюжета происходит переход к цветному изображению, что является отсылкой к творчеству мастеров авангарда, которые придавали особое значение работе с цветом.

В компании директора музея и народного артиста зрители могут пройтись по пустынным залам Третьяковской галереи на Крымском Валу и за 45 минут изучить знаменитые полотна: «Купание красного коня» (1912) Петрова-Водкина, «Венчание» (1918) Шагала, «Москва» (1913) Лентулова, «Портрет Евгении Ивановны Киркальди» (1910) кисти Машкова и другие.

Промокод для бесплатного просмотра фильма – 2222, он будет действителен до 31.08.2020.

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