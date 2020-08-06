Военные музыканты «Спасской башни» выступят в столичных парках Москвы в День города

06.08.2020
По его словам, мероприятие совпадает с празднованием Дня города, поэтому оркестр даст благотворительные и показательные концерты для всех москвичей на разных площадках. «Много мероприятий, которые связаны с различными московскими программами», – отметил Смирнов.
В прошлом году организаторы уже получили первый положительный опыт работы с этой программой, добавил глава дирекции смотра. По словам Смирнова, в программу празднования Дня города также войдут совместные мероприятия программы «Московское долголетие» с участием военных музыкантов.