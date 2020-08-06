Музей Москвы покажет надгробия XV–XVIII веков

Выставка «Белокаменные страницы прошлого» откроется 10 августа, сообщают организаторы.

Экспозиция откроется во дворе Провиантских складов. На ней будет показано более 50 белокаменных плит из археологических фондов музея, большинство из которых – надгробия жителей Москвы XV–XVIII веков: иноков, ремесленников, людей знатных родов и иноземцев.

Кроме того, гости Музея Москвы смогут воочию наблюдать работу по сохранению музейных экспонатов: увидеть, как артефакты чистят, промывают, обрабатывают специальными растворами и упаковывают, как происходит их научная атрибуция.

Археологическая коллекция Музея Москвы пополняется ежегодно благодаря раскопкам в городе. В фондах отдела «Археология» собрано около 1000 белокаменных плит и их фрагментов. Посетители узнают, как принадлежность разным эпохам, сословиям и национальностям отразилась на надгробиях.

Среди знаковых экспонатов — надгробие Дорофея Афанасьевича Траурнихта (1661–1717) — воеводы, который, по мнению многих исследователей, впервые нанес на карту очертания Аляски. Саркофаг Дорофея Афанасьевича Траурнихта выполнен в стиле петровского барокко. На надгробии изображены родовой герб Траурнихтов, увенчанный дворянским шлемом и короной, рельефные надписи на боковых сторонах и ангелы. Артефакт был обнаружен в начале 1970-х годов около храма Введения во Храм Пресвятой Богородицы в Барашах (район Чистых прудов).

Также посетители увидят фрагмент крышки саркофага Марии Мутьянской (ум. в 1603 году), жены молдавского воеводы Радула. Археологи расшифровали часть полустертой эпитафии. В ней говорится, что Мария Мутьянская приняла монашеский постриг под именем Александра. Белокаменная плита была найдена при раскопках в Большом Знаменском переулке. Расшитый золотной нитью шелковый головной убор, в котором Мария была погребена, сейчас выставлен на экспозиции «История Москвы для детей и взрослых».

Кроме того, в числе объектов выставки – надгробие уроженца немецкого города Магдебурга. Артефакт был найден у церкви Николая Чудотворца на Болвановке (район Таганской площади), где с XVII века существовала Иноземная слобода с немецким кладбищем.

Выставка «Белокаменные страницы прошлого» приурочена ко Дню археолога, который отмечается ежегодно 15 августа. Проект продлится до 20 августа.