Итальянский Фестиваль Наций – 2020 посвятили России

Фестиваль продлится до 29 августа, передает телеканал «Россия – Культура».

В этом году фестиваль в итальянском Читта-ди-Кастелло посвятят культуре нашей страны. Среди всего ее многообразия организаторы выбрали для акцентирования искусство Серебряного века.

В рамках смотра будут представлены музыкальные течения, которые получили развитие в конце XIX – начале XX века, отмечается в сообщении. В частности, прозвучит музыка Рахманинова, Скрябина и Метнера, а также молодого Прокофьева, рассказал руководитель фестиваля Альдо Сисилло.

На открытии фестиваля выступит пианист Дмитрий Шишкин. Гостям представят концерт из арий русских опер в исполнении меццо Марии Комаровой, а также познавательный проект «Петя и волк». Также будут представлены музыкально-поэтические композиции на стихи русских поэтов.