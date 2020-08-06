Музеи Московского Кремля ввели новые правила посещения

Количество посетителей теперь будет ограничено в три раза, сообщает пресс-служба учреждений.

В Оружейную палату можно будет попасть только по сеансам, при этом покупка билетов будет возможна только в режиме онлайн. Правило обязательного ношения маски распространяется на всю территорию Музеев Московского Кремля, отмечается в сообщении.

При входе в любой собор и в Оружейную палату посетителям предлагается аппарат для дезинфекции рук, воспользоваться которым можно будет по желанию.

В первую неделю работы музеев, открывшихся 3 июля, количество посетителей не превышало тысячи человек в день, что в 20 раз меньше, чем обычная статистика в летний период. Спустя месяц работы количество посетителей выросло в несколько раз, но группы людей не пересекаются друг с другом – в одном помещении единовременно могут находиться только 150 человек, говорится в сообщении.