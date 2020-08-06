В Петербурге открывается выставка живописи и личных вещей Виктора Цоя

Экспозиция будет доступна с 6 августа по 13 сентября, сообщает KGallery.

В рамках выставки широкая публика впервые увидит предметы из коллекции возлюбленной музыканта Натальи Разлоговой, с которой он прожил свои последние три года жизни.

Коллекция формировалась именно в этот период – с 1987 по 1990 год, рассказала ТАСС куратор выставки Ксения Ремезова. По ее словам, никаких других коллекционеров организаторы не привлекали.

«Полноценно вся коллекция – это живопись, клеенки, личные вещи, полароиды – целиком не была нигде представлена», – подчеркнула куратор.

Выставка позволит посетителям увидеть, каким разным было творчество Цоя. «К примеру, если мы возьмем его графику или живопись на клеенках, то это такие детские, в хорошем плане зарисовки из человечков – такие немного наивные, но это его визуализации их летнего отдыха в Латвии, где они жили на съемной даче. Тут же на выставке зритель увидит холсты Цоя, причем некоторые из них довольно большие, и это как будто бы совершенно другой художник сделал – смесь античных статуй, высокоскоростных самолетов и городов», – отметила Ремезова.