В Петербурге высадили цветник в стиле хохломской росписи

Оригинальный цветник украсил Калининский район, пишет Fiesta . ru .

Цветник составили из ярких растений, которые были высажены в форме узоров старинных промыслов и русских орнаментов. Увидеть его петербуржцы и гости города могут в парке имени Академика Сахарова, на углу Бестужевской улицы и Пискаревского проспекта.

Чтобы оформить цветник, городские садоводы высадили почти семь тысяч белой, розовой и красной бегонии, а также более 3500 цветов агератума. Эти растения устойчивы к неожиданным изменениям погоды, обычным для Северной столицы России.

Площадь клумбы занимает около 150 квадратных метров. Садовники регулярно наблюдают за растениями, ухаживая за ними в соответствии с погодными условиями, поэтому власти надеются, что цветник будет радовать уличных прохожих до самого октября.