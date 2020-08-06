Фестиваль «Голосящий КиВиН» под Калининградом пройдет 28–29 августа

06.08.2020
Музыкальный фестиваль КВН состоится в курортном Светлогорске, расположенном на берегу Балтийского моря в Калининградской области. 28 августа состоится генеральная репетиция, 29 августа – съемка.
Местом действия будет Светлогорский Театр эстрады «Янтарь-холл», говорится в сообщении. Сейчас объявляется о начале продажи билетов на фестиваль и уточняется состав участников.
Фестиваль начал свою историю в Светлогорске летом 2015 года после переноса из латвийской Юрмалы, где его проводили с 1996 по 2014 год. Идея смотра возникла в 1995 году в Московском дворце молодежи, где состоялся первый «Голосящий КиВиН».