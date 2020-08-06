Под Петербургом построят мультимедийный пушкинский центр «Лукоморье»

О проекте центра, который планируется в Царском Селе, пишет Fiesta . ru .

Гости комплекса смогут совершить интерактивное путешествие по миру сказок великого русского поэта. Открытие пространства запланировано к 225-летию Александра Сергеевича, которое Россия будет отмечать в 2024 году.

Создателями «Лукоморья» станут Всероссийский музей А. С. Пушкина и компания «РЖД». Строительство комплекса должно стартовать следующей весной и закончиться спустя три года.

Пространство будет иметь высоту в два этажа и площадь в 7000 кв. м. Гостям представят редкие экспонаты о жизни и творчестве Пушкина, а также дадут возможность окунуться в его волшебные произведения.

На территории будет создан парк аттракционов, установят тематические скульптуры и декоративные сооружения, а также кафе, игровые площадки и магазины. Мультимедийный центр планируют возвести на Детскосельской улице.