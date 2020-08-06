Во Владимире открылась выставка «Арт-мастерская XXI» на тему пандемии

Экспозиция представляет более 120 произведений, сообщил член-корреспондент РАХ Иван Колесников.

Выставка работ участников форума молодежных творческих мастерских открылась в Центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире. Проект был поддержан Минкультуры РФ, отметил художник.

По его словам, выставка является посланием потомкам о событиях 2020 года. «Я выяснил, что он, этот карантин, и пандемии такого глобального масштаба повторяются каждые сто лет», – отметил Колесников.

Предполагая, что через сто лет наши потомки снова столкнутся с подобным событием, художники решили сделать им творческое послание, пояснил членкор РАХ. На выставке представлены произведения изобразительного искусства лучших молодых художников России, созданные в жанрах живописи, графики, скульптуры, арт-фото и цифрового искусства.

В числе центральных работ выставки такие, как инсталляция из 16 бутылок с посланиями в будущее. Скульптор Гурген Петросян представил девять мини-скульптур, показывающих трансформацию его состояния в течение девяти недель карантина. Художник из Солнечногорска Артем Корнилов дополнил сюжеты Босха изображениями коронавируса как шара с шипами.