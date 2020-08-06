Жюри основного конкурса «Кинотавра» возглавит Борис Хлебников

Об этом сообщил президент фестиваля Александр Роднянский на пресс-конференции в ТАСС.

В состав жюри основного конкурса 31 Открытого российского кинофестиваля вошли также актеры Владимир Вдовиченков и Оксана Фандера, оператор Федор Лясс, телеведущая Дарья Златопольская, режиссер Нигина Сайфуллаева и продюсер Екатерина Филиппова.

В категории «Короткий метр» главой жюри станет возглавит режиссер Клим Шипенко. Кроме него в комиссию войдут актеры Ирина Горбачева и Александр Робак, кинокритик Алексей Артамонов и продюсер Сергей Корнихин.

Открытый российский фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи в традиционном формате с 11 по 18 сентября, при этом будут соблюдаться все санитарные нормы. В этом году гостей фестиваля станет меньше, а развлекательную программу сократят.