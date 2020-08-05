Эрмитаж представит выставку «Чжан Хуань. В пепле истории»

Экспозиция откроется в музее 9 сентября, сообщила пресс-служба учреждения.

Выставка планировалась на весну, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса. Экспозиция в Николаевском зале Зимнего дворца включает более тридцати произведений, созданных художником в основном специально для этой выставки под впечатлением от посещения Санкт-Петербурга.

Чжан Хуань живет и работает в Шанхае и Нью-Йорке, сочетая западные художественные приемы и концепции традиционной культуры Китая. Художник затрагивает вопросы религии, политики, культуры, семьи, бедности и голода.

Художник работает в уникальной технике, создавая масштабные работы пеплом от благовоний из буддийских храмов. Одним из таких произведений в рамках выставки предстанет сорокаметровый групповой портрет коммунистической партии КНР, который займет почти всю стену Николаевского зала – самого большого парадного зала Эрмитажа.

Другая необычная техника художника – смешение фотографии и резьбы по дереву. В этой технике выполнены деревянные рельефы по мотивам живописных произведений из собрания Эрмитажа.