«Кинотавр» откроется мультфильмом «Нос, или Заговор "не таких"» Андрея Хржановского

Смотр пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября 31-й раз, сообщает «Интерфакс».

При этом картина «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, участник основного конкурса Венецианского кинофестиваля, станет фильмом закрытия российского кинофестиваля.

Работа Хржановского получила приз жюри на международном анимационном фестивале во французском Анси. В основе сюжета – повесть Николая Гоголя «Нос», а также опера «Нос», созданная в 1930 году композитором Дмитрием Шостаковичем. Сценарий к фильму был написан Хржановским совместно со сценаристом Юрием Арабовым.

Хржановский получит почетную награду фестиваля «за выдающийся вклад в кинематограф и за преодоление границ между искусствами», отмечается в сообщении.

Фильм «Дорогие товарищи» посвящен событиям 1962 года, известным как «Новочеркасский расстрел». Картина рассказывает о расстреле демонстрации рабочих, произошедшем в Новочеркасске в 1962 году.