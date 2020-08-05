На Ставрополье представили проект о героях и событиях Великой Отечественной войны

Музейщики собрали сведения о героях края и данные военной хроники, передает корреспондент «Культуры».

Директор ставропольского музея-заповедника им. Прозрителева и Праве Николай Охонько рассказал журналистам, что создание сайта «Историческая память Ставрополья» стало результатом многолетней кропотливой работы специалистов музея, получившей поддержку правительства и министерства культуры Ставропольского края.

«Историческая память Ставрополья» – единственный проект такого рода, реализованный в российских музеях», – передает слова Охонько корреспондент «Культуры».

Первый этап проекта назывался «Карта памяти Ставропольского края» и стартовал весной 2016 года в качестве подготовки к празднованию 75-летия Победы. В 2018 году работа была продолжена в рамках краевой акции «Ставрополье. Дневник Победы». В результате появилась анимационная карта освобождения населенных пунктов Ставрополья, создан банк видеоматериалов с воспоминаниями очевидцев этих событий. В 2019 году сотрудники музея дополнили информацию об объектах, связанных с Великой Отечественной войной.

Сейчас на портале содержатся данные о 765 мемориалах и памятниках, посвященных Великой Отечественной войне, собраны данные о 236 ставропольцах, ставших Героями Советского Союза, опубликована хроника освобождения Ставропольского края.