Мультипликатор Александр Петров представил свои работы на выставке в Ярославле

На экспозиции представлено более ста произведений, передает телеканал «Россия – Культура».

Большинство работ художника никогда ранее не экспонировались. Среди них произведения живописи, иллюстрации, зарисовки из путешествий, в том числе из Африки, где художник запечатлел экзотические обряды.

Одним из гостей выставки стала внучка художника, портрет которой вошел в состав экспозиции. «Саша просто рисовала свой пейзаж, свою работу, а я просто рисовал ее. Ничего не предвещало, но получилась работа, которая на самом деле мне очень дорога», – рассказал художник.

Хотя Петров работает в разных техниках, он предпочитает жанр ожившей живописи – композиция на стекле фиксируется камерой, затем изображение стирается и создается новое, и так кадр за кадром. Одной из первых режиссерских работ Александра Петрова стал мультфильм «Корова», который был снят в 1989 году по одноименному рассказу Андрея Платонова.

В настоящее время художник работает над новым проектом «Князь», рассказывающим об истории князя Александра Невского. Мультфильм также будет в технике «ожившей живописи», художник показал на выставке первые эскизы.