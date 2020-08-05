В учреждения культуры Москвы не будут пускать посетителей с признаками ОРВИ

Об этом говорится в приказе руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

В соответствии с документом организации обязали измерять температуру посетителей на входе, а также не позволять входить тем, у кого она окажется свыше 37 градусов. Контроль за температурой тела посетителей будет осуществляться с помощью тепловизора или бесконтактного термометра, говорится в сообщении.

Имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (насморк, кашель и слабость) не допускаются на территорию организации. Таким посетителям рекомендуется отправиться в медицинское учреждение для проведения диагностики, а также получения медицинской помощи с соблюдением необходимых мер предосторожности, говорится в документе.

В случае ожидания при входе посетители должны соблюдать между собой минимальную социальную дистанцию 1,5 м, следуя разметке. При проведении культурно-досуговых и зрелищных мероприятий в зрительных залах, летних театрах и на иных площадках количество посетителей не должно превышать 50% от общей вместимости учреждения, с соблюдением социального дистанцирования.

В учреждениях рекомендуется применять бесконтактные способы оплаты билетов при помощи банковских карт и оплаты смартфонами, избегая при оплате расчетов наличными денежными средствами.