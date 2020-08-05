Театральный сезон в Пскове откроется премьерой по повести Достоевского

Об этом худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев рассказал «Эху Москвы».

По его словам, речь идет о премьере спектакля режиссера Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели», поставленного по повести Ф.М.Достоевского.

Театральный сезон в Пскове может открыться в сентябре. Спектакль станет первой премьерой сезона, сказал Месхиев.

«Я видел спектакль, это очень интересное неординарное прочтение произведения Достоевского. Это хороший неглупый спектакль, мне он нравится, искренне могу об этом заявить. Он может вызвать разные толкования, и это хорошо. Он не похож на «Ревизора» – это оговаривалось с режиссером. Сходить на «Село Степанчиково» стоит в любом случае», – отметил Месхиев.

Худрук театра также заявил о планах в ноябре показать псковскому зрителю спектакль о победе в Великой Отечественной войне. «Это неординарная история, монологи о войне, спектакль создан режиссером Верой Поповой», – отметил он.