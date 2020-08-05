В Царском Селе откроется выставка «Восстановлению подлежит» о возрожденных дворцах

Открытие состоится 10 августа в 16 часов, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Экспозиция заработает в Историческом парке «Россия – моя история». Выставка «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» – совместный проект музея-заповедника и Санкт-Петербургского Исторического парка «Россия – моя история».

Проект посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, он знакомит с военными страницами истории Царского Села, подвигом тех, кто помогал эвакуировать музейные предметы и защищал музейный комплекс, а также с героическим послевоенным восстановлением ансамбля, не имеющим аналогов в мировой реставрационной практике.

В числе экспонатов – документы, фотографии, кадры видеохроники, автохромы, живопись и предметы декоративно-прикладного искусства. Акцент сделан на теме эвакуации музейных предметов и возвращении в коллекцию тех произведений, которые были похищены в годы войны.

Посетители могут познакомиться с экспозицией с 9 августа. 10 августа, в день открытия выставки, Исторический парк для посетителей закрыт. Выставка продлится до 9 октября 2020 года.