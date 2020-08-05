Власти Италии разработали программу поддержки музеев и объектов культурного наследия

Правительство выделило на программу 100 миллионов евро, передает телеканал «Россия – Культура».

Целью программы названо возвращение страны к прежним показателям по количеству посещений объектов туризма, из-за пандемии коронавируса несколько месяцев бывшие закрытыми для публики.

Один из основных участников антикризисной программы – археологический парк Колизея, который до пандемии Колизей ежедневно посещали около 25 тысяч человек. При этом к концу прошлого года доход парка приближался к 58 миллионам евро.

В рамках программы руководство парка разработало новые маршруты, а также абонементы для привлечения туристов разного возрастна. «Колизей – это место, которое будет поддерживать всю национальную музейную систему», – считает директор Археологического парка Колизей Альфонсина Руссо.